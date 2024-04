RTL diffusera à nouveau plusieurs étapes du Giro

Le 107e Giro débutera de Venaria Reale, dans le Piémont, et s'achèvera au pied du Colisée, à Rome, le 26 mai.

RTL diffusera les quatre premières et les deux dernières étapes en direct sur RTL club et RTL play, avec, avant et après la course, le rendez-vous "Dans le peloton". Les commentaires seront assurés par Mathieu Istace, Yohann Offredo, Maxime Monfort et Kevin Van Melsen.