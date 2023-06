Rune Herregodts espère le podium dans le chrono: "le parcours ne ment pas"

"Je pense que tout le monde connaît les deux favoris pour le tricolore", a déclaré Herregodts. "Si Remco Evenepoel et Wout van Aert sont en forme, les deux premières places seront de toute façon prises. Ensuite, un certain nombre de coureurs auront une chance de décrocher la dernière place sur le podium. Je pense immédiatement à Ilan Van Wilder. Il a déjà laissé entrevoir quelque chose sur Strava en termes d'entraînement avec le vélo de contre-la-montre. Il y a aussi Alec Segaert et Cian Uijtdebroeks dans ce groupe, mais aussi moi-même".

Dans le Dauphiné, Rune Herregodts a confirmé sa capacité à tirer son épingle du jeu dans un contre-la-montre. "J'ai terminé septième, et ce dans un contre-la-montre où tout le monde arrive en forme. Cela me donne un sentiment positif. Je suis allé reconnaître le parcours à Herzele mardi. C'est une longue boucle avec beaucoup de virages. Connaître le parcours est un avantage. C'est constamment en montée et en descente. Ce n'est pas très dur, mais il est impossible de se concentrer sur sa position pendant trois ou quatre minutes. Ce parcours ne ment pas. Une fois la bougie éteinte, c'est de toute façon fini", conclut Herregodts.