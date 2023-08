Schuyteneer septième chez les juniors malgré une piqûre de guêpe

Steffen De Schuyteneer a été le meilleur junior belge chez les garçons samedi. Le jeune homme de 18 ans a pris la septième place de la course en ligne aux Championnats du monde de cyclisme à Glasgow. Après coup, De Schuyteneer était surtout déçu.

Un groupe de tête de quatre coureurs s'est détaché du reste du peloton lors du premier tour à Glasgow. Il n'y avait pas de Belge dans ce groupe. "Au moment où l'échappée s'est détachée, j'étais un peu loin", a avoué De Schuyteneer. "Je ne m'attendais pas à une attaque à ce moment-là. Il aurait dû y avoir quelqu'un de chez nous dans l'échappée. J'étais encore en train de voir si Jarno (Widar, qui a dû abandonner à cause d'un problème mécanique, ndlr) était avec nous. Après, c'était difficile. Sur ce parcours, il est très difficile de combler un écart."

De Schuyteneer était déçu, mais il pouvait aussi jouer sur des circonstances atténuantes. Il y a deux jours, il a été piqué par une guêpe. "J'ai mal réagi à cette piqûre, une réaction allergique", a-t-il indiqué. "Mon poignet est encore gonflé. La période précédant ces Mondiaux n'a pas été idéale".

C'est un impressionnant Albert Withen Philipsen, âgé d'à peine 16 ans et junior de première année, qui a remporté le titre mondial en solitaire. "Je ne le connais pas, pour être honnête. Il est champion d'Europe de VTT chez les juniors ? Cela explique beaucoup de choses. Ce parcours est définitivement favorable aux crossers et aux vététistes. Il y a beaucoup de virages, c'est très fatigant et il faut toujours être à l'avant."