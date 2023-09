Segaert dédie son titre à De Decker: "J'espère qu'il a regardé ça et qu'il est fier"

Le jeune Flandrien, 20 ans, a réussi à conserver son titre et aligne un troisième sacre européen de suite dans un contre-la-montre après avoir remporté le chrono chez les juniors en 2021.

"C'est un maillot avec des étoiles dessus et c'est pour une très belle étoile qui a regardé cela d'en-haut", a exprimé Alec Segaert, ami avec le coureur décédé à qui il a rendu hommage sur le podium. "C'est une victoire que je veux dédier au Tijl. Normalement, il aurait pris le départ de la course sur route ici, et je sais qu'il attendait ça avec impatience. Ce sont des moments très difficiles. J'ai tout de suite décidé de continuer à rouler, rester assis seul dans ma chambre pendant des jours ne m'aurait pas aidé. C'est très difficile de gérer quelque chose comme ça. C'est quelque chose auquel vous ne pouvez jamais être préparé. Mais j'ai eu de la chance d'avoir les bonnes personnes autour de moi et dans l'équipe. Nous avons organisé un moment avec le frère de Tijl, Alfdan. Il l'a fait de manière fantastique. Il nous a raconté comment cela s'était passé, il a pu répondre à nos questions et ensemble nous avons rassemblé des souvenirs. Cela m'a vraiment aidé. Nous avons pensé aux beaux moments vécus ensemble. Exactement comme Tijl lui-même l'aurait souhaité je pense. J'espère qu'il a regardé cela et qu'il en est fier".