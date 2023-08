Sepp Kuss et son équipe voulaient "tester la Soudal Quick-Step" en prenant l'échappée

"On voulait prendre l'échappée pour tester la Soudal Quick-Step. On savait que ce serait une étape difficile à contrôler." Accrocher le groupe de tête était donc "l'objectif premier." Le plan a parfaitement fonctionné, et Kuss s'est envolé vers la victoire tandis que Roglic et Vingegaard ont repris du temps sur Remco EvenepoeL

Dans l'échappée de 39 coureurs, Kuss était accompagné de Dylan Van Baarle, Jan Tratnik et Attila Valter. "ils ont super bien roulé. Je leur dois beaucoup. Je me suis senti bien pendant toute la journée, et je n'avais qu'à réfléchir au moment où je devais attaquer et faire la différence. "