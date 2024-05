Silvia Persico remporte la course féminine

L'Italienne Silvia Persico a remporté la course féminine du Grand Prix du Morbihan cycliste (1.1), samedi en France. Sous la tunique UAE Team ADQ, elle a dominé le sprint après 95,7 kilomètres autour de Plumelec en Bretagne. La Française Victoire Berteau (Cofidis) et la Polonaise Marta Lach (CERATIZIT-WNT) ont complété le podium.

Vendredi, c'est la coéquipière et compatriote de Silvia Persico, Elonora Gasparrini, qui avait remporté La Classique Morbihan. Marta Lach était montée sur le podium également, à la 2e place cette fois, et la Française Jade Wiel (FDJ-Suez) avait pris la 3e place.

Les dames parcouraient 3 tours d'un circuit de 13,7 kilomètres avant d'effectuer un tour réduit de 7,8 kilomètres à 7 reprises. Persico s'est montrée la plus rapide dans le sprint final de la côte de Cadoudal (1,7 km à 6,3%) pour décrocher la 5e victoire de sa carrière. L'année dernière, elle avait remporté la Flèche Brabançonne.

La course masculine du Grand Prix du Morbihan a débuté peu après midi. Les coureurs auront un total de 196,4 kilomètres à parcourir. Le circuit local, rejoint après un peu plus de 65 kilomètres de course, sera à parcourir 13 fois. Le final se jouera sur la même côte de Cadoudal que les dames, où Arnaud De Lie avait triomphé l'année dernière.