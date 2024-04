Simon Carr s'impose en solitaire sur la 4e étape, Lopez conserve la tête du général

Le Britannique Simon Carr (EF Education-EasyPost) a remporté la 4e étape du Tour des Alpes (2.Pro), jeudi. Carr s'est imposé après 45 kilomètres en solitaire, au bout des 141,3 kilomètres qui reliaient Laives à Borgo Valsugana en Italie. Plus d'une minute plus tard, les Australiens Michael Storer (Tudor) et Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) ont coupé la ligne en 2e et 3e position.