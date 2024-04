Stephen Williams dompte le Mur de Huy, Maxim Van Gils 3e

Les conditions météorologiques difficiles ont réduit considérablement le peloton avant même le troisième des quatre passages sur le Mur de Huy.

Williams s'est montré le plus fort sur l'ascension finale. Le Britannique, 27 ans, décroche la 8e victoire de sa carrière, la 3e de la saison après une étape et le classement général du Tour Down Under. Le Français Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) a pris la deuxième place, Maxim Van Gils (Lotto Dstny) a complété le podium.