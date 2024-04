Stephen Williams: "J'avais beaucoup parlé avec mon DS Rik Verbrugghe, ancien vainqueur"

Stephen Williams a été le plus fort mercredi dans la quatrième et dernière montée du Mur de Huy. Le coureur d'Israel-Premier Tech a joué son va-tout aux 300 mètres, prenant trente mètre d'avance que personne n'a pu boucher. Williams, qui a signé son 3e succès la saison à Huy, après une étape et le classement général du Tour Down Under, est devenu le premier Britannique à s'imposer dans la Flèche Wallonne.

"J'ai toujours rêvé de cette course et je voulais, un jour, arriver ici avec de bonnes jambes pour essayer de la gagner", a indiqué Stephen Williams. "C'est chose faite et c'est extraordinaire. Je remercie mon équipe pour le travail qu'elle a accompli pour me placer dans les meilleures conditions dans la finale. Cette victoire, décrochée dans une course rendue très dure par la météo, est très spéciale pour moi."

Stephen Williams a placé son accélération aux 300 mètres. "Le groupe était compact dans la montée du Mur de Huy et j'ai vu une ouverture sur la gauche aux 300 mètres. J'ai creusé un écart et j'ai regardé devant jusqu'au bout, même si mes jambes étaient vides. J'avais beaucoup parlé ces deux derniers jours avec mon directeur sportif Rik Verbrugghe, vainqueur en 2001, et avec Dylan Teuns, vainqueur en 2022. J'ai écouté les conseils. Rik m'a donné toute la confiance."