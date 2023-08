Sur le podium après une 5e place, Dries Van Gestel veut "saisir les opportunités"

"Je suis content, l'équipe me fait confiance pour prendre ma chance sur le sprint", a-t-il commenté après sa 3e place obtenue derrière l'Australien Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) et l'Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers). Les opportunités se font rares pour les hommes rapides sur La Vuelta 2023. "Il faut les saisir. C'est compliqué pour les sprinteurs."

Chez Lotto Dstny, Milan Menten n'a pas été en mesure de disputer le sprint, tombé à un peu plus de 3 kilomètres de l'arrivée. "On ne peut rien y faire, ça arrive, et c'est de la merde", a-t-il formulé après la course. "Dans le rond-point, Hofstetter a glissé et on est tous partis avec lui", a expliqué le 4e de la 4e étape, classé 164e mercredi.

"Je me sentais bien, toujours en bonne position derrière Groves et Dainese", a regretté Menten. "Demain, c'est la montagne. Je pense que la prochaine opportunité sera à Oliva", lors de la 7e étape.