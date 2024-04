Tadej Pogacar s'offre la Doyenne pour la 2e fois, son sixième Monument

Cette 110e édition de La Doyenne, marquée par 11 côtes et beaucoup de vent de face sur la route du retour vers Liège, a vu Pogacar triompher avec 1:40 d'avance sur le Français Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL). Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) est 3e.

Le duel entre Pogacar et Mathieu van der Poel n'aura pas eu lieu. En cause notamment une chute à 100km de l'arrivée. Pas celle du Néerlandais, mais le champion du monde, à l'arrière, s'est retrouvé dans la deuxième moitié d'un peloton scindé en deux. L'écart est monté au-delà de la minute, compromettant déjà les chances de van der Poel de remporter son 3e Monument de la saison après le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.

Les coureurs d'UAE Team Emirates faisaient le forcing à l'avant dans un groupe réduit à une quarantaine d'hommes. Les coéquipiers de Pogacar ont forcé l'allure dès la Côte de Stockeu à 80 bornes de l'arrivée. Si van der Poel, tout comme le Britannique Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) sont revenus 30km plus loin, cela leur aura coûté pas mal d'énergie.

Mais pas sûr que quelqu'un aurait pu suivre le Slovène lors de son attaque dans la Redoute, comme l'avait fait Remco Evenepoel lors de ses succès ces deux dernières années.