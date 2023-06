Team Jayco AlUla s'appuiera sur Dylan Groenewegen et Simon Yates

"Sur le papier, le parcours me convient", a déclaré Yates, vainqueur de la Vuelta en 2018 mais qui n'a pas terminé ses trois derniers Grands Tours depuis sa 3e place au Giro en 2021, abandonnant dans le Tour 2021 dans le Giro et la Vuelta en 2022. "J'attends donc avec impatience l'édition de cette année. J'adore rouler au Pays basque, prendre le départ là-bas est donc très spécial", précise celui qui a terminé 7e de la Grande Boucle en 2017 et gagné deux étapes.

Groenewegen a déjà remporté cinq étapes du Tour dans sa carrière. "J'ai déjà réalisé une bonne saison avec six victoires", a ajouté Groenewegen sur le site internet de Jayco AlUla. "La préparation pour le Tour s'est bien déroulée. J'ai bien travaillé avec Luka Mezgec et le reste de l'équipe de sprint. Nous partons avec confiance".