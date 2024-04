Tiesj Benoot prendra le départ, au lendemain de l'accouchement de son épouse

Tiesj Benoot et sa compagne Fien ont accueilli mardi soir Loes, la deuxième fille du couple. "J'ai passé toute la journée d'hier à l'hôpital, et je n'ai pas beaucoup dormi", a expliqué le coureur. "Mais je suis pourtant certain d'être plein d'énergie. Je suis heureux d'être ici", a raconté Benoot à Charleroi.

Le Gantois de 30 ans avait fini sur la 3e marche du podium à l'Amstel Gold Race, dimanche dernier. En 2023, il avait pris la 7e place de la Flèche Wallonne.