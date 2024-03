Tim Merlier "est peut-être trop gentil, mais ne veut tuer personne"

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) était déçu après sa deuxième place lors de la Classic Bruges-La Panne et en voulait au vainqueur Japser Philipsen (Alpecin-Deceuninck). "Si j'avais poussé, Philipsen serait passé par-dessus les barrières et j'aurais pu aussi me retrouver à terre. De plus, on m'aurait alors fait des reproches. Je suis peut-être un garçon trop gentil, mais je ne veux tuer personne."