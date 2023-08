Tim Wellens: "Il y a toujours des gens qui ont d'autres priorités"

Comme en 2014 et 2015, Tim Wellens a remporté le Renewi Tour. Lors de la dernière étape dimanche, le coureur d'UAE Emirates n'a' pas éprouvé de difficultés à conserver son maillot vert et bleu de leader.

Surtout pas après l'action entreprise par une partie du peloton, qui a jugé les cinq derniers kilomètres du parcours trop dangereux. À la fin du deuxième tour, le peloton s'est soudainement arrêté sur la ligne d'arrivée. Wellens, entre autres, s'est entretenu avec les organisateurs et le jury. Après discussions, il a été décidé que le chronométrage se ferait au pied du Keiberg.

"Je ne peux qu'être satisfait et heureux. J'étais venu pour faire un bon classement et je m'impose après cinq jours de course. C'est donc mission accomplie", a commenté Wellens avant de revenir sur ce qui a poussé les coureurs à mettre pied à terre. "Il y avait quelques passages dangereux sur le parcours. Nous étions assez unanimes dans le peloton pour dire qu'il n'était pas très bon de courir à cet endroit. Lors des discussions, nous sommes ensuite parvenus à un accord qui nous satisfaisait en partie. Certains coureurs voulaient même s'arrêter parce que c'était trop dangereux, mais nous avons quand même poursuivi avec les mesures connues.".