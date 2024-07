Tour de France: les favoris à l'assaut du ciel

"Là-haut on respire avec une paille": après une étape calme pour les favoris, le Tour de France va tutoyer le ciel vendredi lors de l'étape-reine entre Embrun et Isola 2000 qui sera l'une des dernières chances de Jonas Vingegaard de renverser Tadej Pogacar.

Pour s'échauffer, il y a le col de Vars (2.109 m). Pour terminer l'ascension finale vers Isola 2000. Et au milieu, la cime de la Bonnette, plus haute route goudronnée de France, dépassée en Europe seulement par la route du glacier de l'Otztal en Autriche et le Pico Veleta en Espagne, sachant que ces routes ne relient pas deux vallées, ce qui ouvre un débat pour puristes.

"On ne peut pas aller plus haut. C'est une étape extrême de grimpeurs. Déjà au-dessus de 2.000 ça commence à être compliqué. A 2.800 tu respires avec une paille", souligne Thierry Gouvenou, l'architecte du parcours.

L'histoire de la cime est originale. Sentier muletier au départ, devenue route impériale sous Napoléon III, la route s'arrêtait jusque dans les années 1960 au col de la Bonnette, à 2.715 m.