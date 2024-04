Tour de Romandie: le Français Dorian Godon fait coup double

Quatrième du prologue la veille, le Francilien de 27 ans s'empare, grâce au jeu des bonifications, de la tête du général, six secondes devant le Belge Gianni Vermeersch et neuf devant Julian Alaphilippe.

Pour Godon, la journée a été parfaite, même s'il a souffert du froid mercredi. "On fait 1 et 2 avec Andrea, et en plus le maillot, c'est ma première victoire en World Tour, il fallait juste être patient et je suis récompensé. La semaine est déjà réussie, je suis content, c'est top", a réagi le puncheur, vainqueur l'an dernier de la Flèche brabançonne.

Pour son équipe, ce nouveau succès porte le total de la saison à onze bouquets, soit déjà deux de plus que sur toute la saison 2023.

Jeudi, la deuxième étape emmènera le peloton sur 171 km de Fribourg à Salvan/Les Marécottes pour la première arrivée au sommet de ce Tour de Romandie après une ascension de 7,6 km à 7,5%.