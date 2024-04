Tour de Romandie: McNulty chante sur le sec

Ayuso possède 7 secondes d'avance sur le Belge Ilan Van Wilder et 10 sur le Russe Alexandr Vlasov. "Je suis en bonne position pour défendre le maillot demain" et succéder ainsi à Adam Yates au palmarès de l'épreuve suisse, a-t-il dit.

McNulty, troisième du dernier Paris-Nice, ne représentait aucune menace au classement général où il pointait à plus de 25 minutes. C'est son coéquipier espagnol Juan Ayuso, le plus fort des favoris avec une belle quatrième place sous la pluie, qui s'empare du maillot jaune avant les deux dernières étapes.

La pluie a pénalisé les trente derniers coureurs à s'élancer, dans l'ordre inverse du classement, dont Julian Alaphilippe qui a commencé sur le sec, avant de prendre l'averse dans la partie descendante.

"Dans la dernière partie, il y avait de longs virages avec beaucoup de vitesse. Sur le sec on peut aller très vite. Avec la pluie on espère juste rester sur le vélo. Je n'avais pas envie de prendre de risques dans la descente et de finir sur le cul", a commenté le Français, 22e au final et 13e au général.

"Il fallait penser au reste de la semaine en ne prenant pas tous les risques", a abondé Lenny Martinez, alors que les favoris, tous logés à la même enseigne, se sont montrés prudents pour éviter la chute.