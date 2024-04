Treize Belges sur la liste des engagés du Giro

Cinq d'entre eux porteront le maillot de la formation belge Alpecin-Deceuninck: Quinten Hermans, Jimmy Janssens, Timo Kielich, Edward Planckaert et Fabio Van den Bossche.

Soudal Quick-Step alignera Tim Merlier, Pieter Serry, Bert Van Lerberghe et Mauri Vansevenant. Jasper Stuyven, qui n'a plus couru depuis sa chute dans À travers la Flandre, et Edward Theuns, figurent dans la sélection de Lidl-Trek.