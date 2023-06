Une nouvelle passerelle cyclo-piétonne au-dessus du canal de l'Ourthe

L'opérateur des réseaux de distribution d'électricité et de gaz, Resa, va mettre prochainement en service une toute nouvelle passerelle cyclo-piétonne, dans le but de moderniser et de sécuriser l'alimentation électrique de la rive droite de Liège, a-t-il annoncé par communiqué. L'investissement se chiffre à 650.000 €.