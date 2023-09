Van Aert trouve "des raisons d'y croire" en vue de la course en ligne de dimanche

Wout van Aert a réussi à conquérir le bronze sur le contre-la-montre des championnats d'Europe de cyclisme, mercredi à Emmen aux Pays-Bas. Pas au sommet de sa forme et n'ayant pas su "maintenir le rythme dans la dernière partie", il attend néanmoins la course en ligne dimanche, avec "des raisons d'y croire".

L'ambition pour la course en ligne des championnats d'Europe reste intacte chez Van Aert. "Évidemment. Je n'ai pas non plus totalement raté ma journée. Les jambes en Grande-Bretagne étaient très bonnes et ma motivation est toujours là. Cela fait beaucoup à la fin de la saison. C'est une course complètement différente et nous partons avec une équipe forte. Il y a assez de raisons d'y croire."