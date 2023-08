Victoire de l'Australienne Brown dans le CLM, Van Vleuten prend le pouvoir au général

Grace Brown, vice-championne du monde du chrono individuel, s'est imposée devant les Néerlandaises Amber Kraak (Jumbo-Visma) et Annemiek Van Vleuten (Movistar). Brown a ainsi signé son 7e succès de la saison.

La cinquième et dernière étape du Tour de Scandinavie féminin sera disputée dimanche entre Middelfart et Haderslev sur la distance de 143,9 kilomètres. La lauréate succédera à Cecilie Uttrup Ludwig, qui s'était imposée en 2022 devant l'Allemande Liane Lippert et l'Australienne Alexandra Manly.