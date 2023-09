Victoire en solitaire de Pavel Sivakov

Pavel Sivakov (INEOS-Grenadiers) a remporté le Tour de Toscane cycliste (1.1), long de 191,5 km et tracé autour de la ville de Pontedera, lieu de départ et d'arrivée. Le Français a faussé compagnie à son compagnon d'échappée, l'Équatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), dans le dernier kilomètre pour le devancer de 4 secondes. La 3e place est revenue à l'Autrichien Felix Grossschartner (UAE Team emirates) à 45 secondes.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), qui effectuait son retour à la compétition à l'occasion de cette épreuve aussi connue sous le nom de Mémorial Alfredo Martini, a remporté le sprint pour la 4e place à 1:28 devant les Italiens Filippo Zana (Jayco-AlUla) et Davide Formolo (UAE Team Emirates). Le Slovène n'avait plus couru depuis les Mondiaux de Glasgow début août.

Les Italiens Alessandro De Marchi, Andrea Garosio et Walter Calzoni ainsi que le Français Jérémy Cabot ont abordé les 45 derniers kilomètres avec une demi-minute d'avance sur le peloton. À 35 kilomètres de l'arrivée, l'échappée a pris fin. Avant la deuxième ascension du Monte Serra, à 28 kilomètres de l'arrivée, les coureurs de l'équipe UAE Emirates ont accéléré le rythme et huit coureurs se sont isolés en tête. Sam Bennett et Davide Formolo ont continué à pousser fort. Ils ont ouvert la voie à un nouveau groupe de leaders, composé de leurs coéquipiers Pogacar et Grossschartner, ainsi que de Carapaz et Sivakov.