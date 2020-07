"Service de tonte de Bottas", "Memorial Albon": ces fans de F1 renomment le circuit de Spielberg sur Google Maps (photos)

Le retour de la Formule 1 la semaine dernière en a animé plus d'un. De nombreux fans de la discipline ont été soulagés de retrouver pilotes et voitures en piste après près de 7 mois d'arrêt. La manche inaugurale disputée la semaine dernière sur le circuit de Spielberg, en Autriche, aura proposé un spectacle déconcertant.

Certains amateurs se sont alors sentis inspirés. C'est le cas d'un fan en particulier, aujourd'hui recherché par Mercedes et d'autres équipes pour son idée de génie: instaurer, sur Google Maps, des points touristiques reliés à la course de dimanche dernier. On peut ainsi apercevoir différents points phares, comme le virage final, où Kimi Raikkonen a perdu sa roue avant droite. "Le roue de Kimi" apparaît donc en point touristique à cet emplacement.

Mieux: la sortie de Bottas en qualification, qui avait, à la radio, fait part de sa surprise concernant les qualités de tondeuse de sa Mercedes. Et bien sur Maps, la pelouse contient un point situant un magasin appelé "Service de tonte de Bottas". Le lieu où se sont accrochés Albon et Hamilton est lui renommé en "Memorial Alex Albon". Des points sont renommés en rapport avec le problème de freinage de Magnussen ou encore "les chances de podium de Verstappen" en pleine ligne droite.

D'autres fans ont ensuite emboîté le pas, ce qui génère de multiples idées autour du circuit. Mercedes a lancé l'appel. "Si on retrouve celui qui a fait ça, on lui envoie Valterri Bottas pour tondre sa pelouse avec la W11. Probablement, en tous cas", explique l'équipe allemande sur Twitter. Du pur génie !



