Angoissé par la crise climatique, cette légende de la F1 envisage de prendre sa retraite

Sebastian Vettel s'interroge. Le pilote allemand de 34 ans, quatre fois champion du monde de Formule 1, n'a pas caché qu'il se posait des questions sur son futur dans la discipline reine du sport automobile.

Interrogé par des journalistes de la BBC, Vettel, qui s'est engagé dans diverses causes en faveur du climat, n'a pas caché son inquiétude quant au futur de la F1 et ses conséquences sur le climat. "Je ne suis pas un saint", a-t-il d'abord reconnu, alors que son interlocutrice pointait une forme d'hypocrisie de sa part de parler d'écologie en étant pilote de F1. "Je suis très préoccupé quand on parle de l'avenir, et donc de ces sujets autour de l'énergie, de la dépendance énergétique et de la direction que nous prenons pour le futur. C'est quelque chose sur quoi je m'interroge. C'est ma passion de piloter une voiture, et j'adore ça. Et à chaque fois que je monte dans la voiture, j'aime ça. Lorsque je sors de la voiture, bien sûr, je réfléchis et je me demande aussi si c'est quelque chose que l'on devrait faire: voyager à travers le monde en gaspillant des ressources ?", a détaillé l'Allemand.

Vettel n'a jamais caché son inquiétude au sujet du réchauffement climatique. Son contrat avec Aston Martin expire en fin de saison.