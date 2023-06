Cavalier seul de Verstappen, 100e succès de Red Bull, podium de champions du monde

Max Verstappen (Red Bull) s'est encore imposé dimanche. Le Néerlandais de 25 ans s'est offert la victoire dans le Grand Prix du Canada de Formule 1, la 8e des 22 manches du championnat du monde 2023, dimanche sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal. Le double champion du monde en titre a de nouveau dominé outrageusement le week-end. Après avoir signé la 24e pole de sa carrière, il a décroché le 41e succès de sa jeune carrière et égalé le nombre de succès du Brésilien Ayrton Senna. Verstappen, qui offre à Red Bull sa 100e victoire, décroche sa seconde victoire consécutive au Canada et déjà la 6e de la saison.

Dimanche, sur l'île Notre-Dame, le Néerlandais a mené la course de bout en bout (comme à Monaco ety Barcelone) et devancé deux autres multiples champions du monde l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) de 9.570 secondes et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) de 14.168 secondes.

Grâce à une bonne stratégie de pneus et un unique changement de gommes, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari) ont fini 5e et 6e alors qu'ils s'étaient élancés des 10e et 11e places.