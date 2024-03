Christian Horner reste au centre de l'attention après la divulgation de messages présumés

Horner faisait l'objet, depuis début février, d'une enquête interne de la firme autrichienne après des accusations de comportement inapproprié envers une employée de l'écurie. Red Bull a livré mercredi les résultats de cette enquête qui blanchit le Britannique de 50 ans. Horner est donc réapparu dans le paddock vendredi avant la dernière séance d'essais libres sur le circuit de Sakhir.

Néanmoins, la divulgation de captures d'écran de messages qu'il aurait envoyés suscitent de nouveaux remous. Ils auraient été divulgués à plusieurs journalistes et patrons d'écuries depuis une adresse e-mail anonyme. Horner nie toutes les allégations, comme auparavant. "Je ne commenterai pas les spéculations anonymes, mais je répète que j'ai toujours nié ces allégations", a-t-il réagi dans un communiqué. "J'ai respecté l'intégrité de l'enquête indépendante et j'ai pleinement coopéré avec elle à chaque étape. Il s'agissait d'une enquête approfondie et équitable menée par un avocat spécialisé indépendant, qui a conclu au rejet de la plainte déposée. Je reste pleinement concentré sur le début de la saison."