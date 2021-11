Lewis Hamilton en pleine angoisse: le pilote a peur de perdre le titre à cause... du covid-19

Lewis Hamilton n'est pas serein. Le pilote britannique ne s'en est pas caché, lui qui reste sur deux victoires consécutives et n'est plus qu'à 8 points de Max Verstappen, son rival pour le titre mondial en Formule 1.

S'il n'est pas si confiant, c'est à cause du covid-19. En effet, le pilote britannique vit mal la recrudescence des contaminations et n'a pas envie d'en souffrir, alors qu'il ne reste plus que deux GP. "Pour les gens autour de moi, ce n'est pas grave de manquer une journée de travail. Mais pour nous, en tant que pilotes, cela peut être crucial. Si vous manquez une ou deux courses, l'année est terminée", a-t-il détaillé à Auto Motor und Sport.

La F1 a d'ailleurs allégé quelque peu le protocole covid ces derniers mois, mais Hamilton a ses techniques pour éviter les problèmes, lui qui avait déjà été positif au covid l'an dernier. "Je garde mes distances par rapport à tout le monde et je retiens mon souffle quand les gens sont autour de moi", a explique le pilote britannique.

Le prochain GP, en Arabie Saoudite, aura lieu le weekend prochain.