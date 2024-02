F1: la nouvelle monoplace de Ferrari "dans la continuité" de la précédente

"2023 a été une saison particulière avec un début difficile et plutôt une bonne fin de saison. Il faut bâtir 2024 sur notre de fin de saison 2023, et surtout minimiser le nombre de points perdus, être beaucoup plus opportunistes. C’est certain que la performance de la voiture est importante mais il faut qu’on minimise les points perdus", a souligné Frédéric Vasseur, le patron français de l'écurie italienne, dans une vidéo publiée sur le site de la Scuderia.

"En 2024, il faut continuer sur la lignée de 2023 et qu’on continue à progresser en terme d'équipe, être plus performant. Ce qui est important, c’est de faire aujourd’hui un meilleur travail qu’hier et si on garde cette dynamique, ça paiera à la fin. Il y aura des hauts et des bas, comme pour toute équipe. Le plus important est de rester cohérent dans notre approche", a-t-il ajouté.

Ferrari n'a pas procédé à une révolution technique, en restant dans la lignée des évolutions qui avaient porté leurs fruits en deuxième partie de saison dernière. Toutefois, la monoplace a été repensée.