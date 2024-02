F1: Mercedes mise sur une monoplace 2024 "très différente" pour la dernière de Lewis Hamilton

"Très différente" de sa prédécesseure sur le plan technique - "non seulement sur les surfaces aérodynamiques, mais surtout en dessous" - a expliqué mercredi le patron Toto Wolff, Mercedes a procédé à "beaucoup de changements mécaniques". Des changements qui, il l'espère, "se traduiront par plus de performance et plus de prévisibilité" en piste.

Pour l'octuple championne du monde chez les constructeurs, l'objectif de la saison est clair: "consolider [sa] position par rapport à Ferrari (3e du championnat 2023, ndlr), McLaren (4e) voire Aston Martin (5e) et être à l'avant de ce groupe", a déclaré Wolff lors d'une présentation en ligne de la monoplace.

Depuis 2022, Mercedes, si performante ces dernières années, peine à revenir au sommet de la hiérarchie.