Des spectateurs du Grand Prix de Formule 1 ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux et via notre bouton orange Alertez-nous ce dimanche. En cause: une phrase lâchée par Marc Duez. Le pilote belge de 64 ans, consultant de la RTBF, a commenté le GP de Monaco aux côtés du journaliste Gaëtan Vigneron.

Sa copine est moche à côté

Au tour 43, les caméras filment Serena Williams, qui assiste à la course depuis un balcon. Le journaliste de la RTBF indique alors que la championne de tennis est l'invitée d'honneur du Grand Prix pour agiter le drapeau à damier à la fin de la course. Marc Duez, le consultant, enchaîne: "Serena Williams va agiter quelque chose d'autre que ce qu'elle est habituée d'agiter d'habitude" (sic).

On entend alors Gaëtan Vigneron, le journaliste, rire légèrement. Il poursuit malgré tout en rappelant le palmarès de la championne et la "formidable sportive" qu'elle est. Marc Duez, quant à lui, reprend la parole et commente les images montrant Serena Williams sur le balcon: "Sa copine est moche à côté". Cette fois, aucun rire, mais plutôt un blanc qu'on devine embarrassant.

Merci de dénoncer les commentaires sexistes de votre consultant

La remarque de Marc Duez n'est pas passée inaperçue. Sur Twitter, de nombreux spectateurs expriment alors leur colère. "Ce serait sympa si la RTBF pouvait nous épargner les commentaires de ce gros beauf qu'est Marc Duez", écrit Sébastien. "Gaëtan Vigneron, merci de dénoncer les commentaires sexistes de votre consultant Marc Duez ("mais sa copine est moche à côté"). On vous a bien senti très mal à l’aise mais il faudrait vraiment ne pas laisser passer ça", tweete Olivier. "Marc Duez a abusé du rosé de Provence à midi, il a des commentaires parfaits sur la mécanique mais borderline sur les invités", s'exprime Candide.

Peu importe le physique, l’orientation... il n’est pas admissible d’entendre ce genre de propos!

Manon, elle, a appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour exprimer son indignation. "C’est honteux et inadmissible de se permettre ce genre de commentaire!", réagit-elle. "Peu importe le physique, l’orientation... il n’est pas admissible d’entendre ce genre de propos! Je pense qu’en tant que chaîne publique, il serait bien de condamner ce genre de propos... et de plus le faire en public! Je ne suis pas certaine que ce Monsieur parlerait de sa fille, ou sa femme, ou sa maman, de le même manière qu’il vient de le faire. Donc un peu de respect", écrit-elle encore.

Des réactions que Marc Duez n'a probablement pas vues. À la fin de la course, lorsque Serena Williams a brandi le drapeau à damier, le consultant a lâché un commentaire sur la championne: "On voit que ce n'est pas une majorette".

Des commentaires diffusés sur la plateforme officielle

Faisons remarquer que le commentaire du Grand Prix n'était pas seulement diffusé sur la RTBF, mais également sur F1 TV. Gaëtan Vigneron est en effet le commentateur retenu par le site officiel de la Formule 1 pour commenter les courses.

Malgré les interpellations des spectateurs sur les réseaux sociaux, la chaîne publique n'a pas réagi pour l'instant.