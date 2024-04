Intraitable, Max Verstappen a remporté la course sprint du Grand Prix de Chine

Max Verstappen (Red Bull), parti 4e sur la grille de départ, a remporté la course sprint du Grand Prix de Chine de Formule 1, 5e manche du championnat du monde, vendredi à Shanghaï. Il a devancé Lewis Hamilton (Mercedes) et Sergio Perez (Red Bull). Lando Norris (McLaren), qui avait réalisé la pole position des qualifications de la course sprint, a finalement terminé 6e.