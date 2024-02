La nouvelle monoplace de Ferrari "dans la continuité" de la précédente

"2023 a été une saison particulière avec un début difficile et plutôt une bonne fin de saison. Il faut bâtir 2024 sur notre de fin de saison 2023, et surtout minimiser le nombre de points perdus, être beaucoup plus opportunistes. C'est certain que la performance de la voiture est importante mais il faut qu'on minimise les points perdus", a souligné Frédéric Vasseur, le patron de l'écurie.

"En 2024, il faut continuer sur la lignée de 2023 et qu'on continue à progresser en termes d'équipe, être plus performant. Ce qui est important, c'est de faire aujourd'hui un meilleur travail qu'hier et si on garde cette dynamique, ça paiera à la fin. Il y aura des hauts et des bas, comme pour toute équipe. Le plus important est de rester cohérent dans notre approche", a-t-il ajouté.

L'objectif de la marque au cheval cabré a été de donner à ses deux pilotes, le Monégasque Charles Leclerc et l'Espagnol Carlos Sainz, une voiture plus facile à piloter.

"Sur le simulateur, jusqu'à maintenant, la voiture a vraiment bien réagi. Les problèmes qu'on avait l'année dernière avec l'ancienne voiture ont l'air d'être réglés sur le simulateur (...) Il faut attendre les tests à Bahreïn afin de confirmer que c'est le cas", a estimé Leclerc.