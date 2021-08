Trois petits tours et puis s'en vont: le Grand Prix de Belgique interrompu définitivement

Le GP de Formule 1 n'aura probablement pas lieu du tout. La course a été une arrêtée définitivement.

Alors que le départ a été postposé de plus de 3h, les pilotes ont pu démarrer et s'élancer sur le coup de 18h17. Malheureusement, après quelques tours effectués à régime réduit derrière la voiture de sécurité, la course a été une nouvelle fois interrompue.

Les voitures ayant tout de même pu faire quelques tours de piste, un classement sera dressé si la course ne reprend pas et les points qui seront distribués seront divisés par deux. La colère s'est fait ressentir parmi les fans qui ont hué cette deuxième interruption alors qu'ils attendent sous la pluie depuis pratiquement le début de la journée.

Après quelques minutes d'attente, la FIA a annoncé que la course ne reprendra pas.