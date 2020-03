Le show Lando Norris, crashs en série, duels: les images géniales du premier GP de F1 virtuel (vidéo)

A défaut de véritable Grand Prix du Barhaïn de Formule 1, reporté en raison du Covid-19, un GP virtuel sur internet disputé sur simulateur, a été organisé dimanche soir.

Notre compatriote, qui pilotait une Mercedes, a pris la 2e place de la course derrière le Chinois Zhou Guanyu, le pilote d'essais de Renault. L'Autrichien Philippe Eng (Red Bull) a complété le podium. Le pilote officiel de McLaren, Lando Norris s'est classé 5e derrière Jimmy Broadbent (Racing Point).

Une course virtuelle très animées, marquée par de gros accrochages, des problèmes de connexion chez Lando Norris ont forcé le pilote McLaren a demandé l'aide... de Max Verstappen. Plusieurs pilotes se sont offerts de fameux crashs et de nombreux duels ont émaillé l'épreuve. Bref, une franche réussite, à deux semaines de la prochaine course, déjà confirmée par la F1.

Vandoorne, pilote de développement de Mercedes, est aussi pilote officiel du constructeur allemand en Formule E électrique.