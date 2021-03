GP de Bahreïn: Max Verstappen donne le ton d'entrée

Red Bull a confirmé sa forme des récents essais de pré-saison, vendredi à l'occasion de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Barheïn, qui ouvre la saison 2021 de Formule 1. Max Verstappen a signé en 1:31.394 le meilleur temps sur le circuit de Sakhir (5,412 kilomètres).

Il a devancé de 298/1000e le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes). Le Britannique Lando Norris (McLaren) et son compatriote le septuple champion du monde et tenant du titre Lewis Hamilton (Mercedes) ont réussi les troisième et quatrième chronos à 503 et 527/1000e du Néerlandais. Le Monégasque Charles Leclerc, sur Ferrari, s'est classé cinquième à 599/1000e, devant le Mexicain Sergio Perez, désormais au volant de la deuxième Red Bull, sixième à 677/1000e de son équipier et tout cela dans des conditions étouffantes de chaleur.

L'ancien champion du monde l'Allemand Sebastian Vettel s'est classé 12e pour sa première sortie officielle chez Aston Martin, l'Alpine Fernando Alonso s'est classé 16e pour son retour en F1 après deux ans, et le rookie Mick Schumacher 19e et avant-dernier avec sa Haas, à plus de trois secondes mais avec près d'une demi-seconde d'avance (474/1000e) sur son coéquipier russe Nikita Mazepin.

Les deux premières séances d'essais ont été réduites de 90 à 60 minutes cette saison afin d'avoir plus d'action sur le circuit. La deuxième séance d'essais est prévue plus tard vendredi (16h00 belges) les derniers essais et les qualifications auront lieu samedi (13h00 et 16h00 belges) et le premier des 23 Grands Prix de la saison aura lieu dimanche (départ à 17h00 belges).