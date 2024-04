Max Verstappen signe la pole à Shanghaï, sa 5e consécutive en 2024, la 100e de Red Bull

Il a décroché sa 5e pole dans les cinq premiers Grands Prix de la saison, une performance qui n'avait plus été réalisée depuis vingt-cinq ans avec le Finlandais Mika Hakkinen (McLaren) en 1999. Il s'agit de la 37e pole de Verstappen en 190 Grands Prix et la 100e de l'histoire pour l'écurie Red Bull.

On retrouvera l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et le Britannique George Russell (Mercedes) sur la quatrième ligne.

La surprise est venue de la performance de Lewis Hamilton. Le Britannique, septuple champion du monde et sextuple vainqueur à Shanghaï, n'a signé que le 18e chrono de la Q1 avec sa Mercedes. Il avait terminé 2e quelques heures plus tôt de la course sprint derrière Max Verstappen. Vendredi, Hamilton, qui a réussi six poles en carrière au GP de Chine, avait signé le 2e chrono des qualifications de la course sprint disputée sous la pluie.

Ces qualifications se sont disputées quelques heures après la première course sprint de la saison remportée par Verstappen devant Hamilton et Perez.

Le Grand Prix, long de 56 tours, s'élancera dimanche à 15h00 (9h00 belges). La Chine n'a plus accueilli la Formule 1 depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid-19.