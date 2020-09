Michael Schumacher: son état de santé aggravé par les médecins français?

Selon Erich Riederer, neurochirurgien, les médecins de santé auraient pu faire en sorte que Michael Schumacher s'en sorte mieux après son accident de ski en décembre 2013.

Le 29 décembre 2013, le multiple champion du monde de F1 Michael Schumacher était victime d'un terrible accident de ski. Pris en charge au CHU de Grenoble, l'Allemand avait fini par être transféré à l'hôpital de Lausanne, en Suisse, cinq mois plus tard.

Depuis, le mystère plane autour de sa santé. Erich Riederer, neurologue à Zurich, pense que Michael Schumacher "est dans un état végétatif" et que jamais il ne redeviendra celui qu'il était avant.

Selon le neurochirurgien, qui est intervenu dans le documentaire "Michael Schumacher: en quête de vérité", l'ancien pilote de F1 aurait pu aller mieux si les médecins français qui l'ont pris en charge avaient réagi plus vite. "Les neurochirurgiens disent toujours 'time is brain', c’est-à-dire il faut agir tout de suite. À mon avis, on a attendu trop longtemps jusqu'au soulagement du cerveau. Si vous laissez le temps passer, vous allez détruire des substances cérébrales".

Toujours selon Riederer, l'équipe du CHU de Grenoble, qui a donc été la première à s'occuper de Schumi, aurait pu être impressionnée par sa célébrité, tergiversant en ayant la crainte de prendre une mauvaise décision.