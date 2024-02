Red Bull enquête sur Christian Horner après des accusations de comportement inapproprié

Horner, 50 ans, aurait eu un comportement inapproprié envers un membre de l'écurie. Ces rumeurs seraient arrivées aux oreilles d'Oliver Mintzlaff, le patron sportif de la marque de boisson énergisante, qui a décidé de lancer une enquête indépendante.

"Après que l'entreprise a été mise au courant des récentes accusations, une enquête indépendante a été ouverte. Ce processus, qui est déjà en cours, est mené par un avocat externe et spécialisé. L'entreprise prend cette affaire très au sérieux et l'enquête sera bouclée dès que possible. Ce ne serait pas approprié de faire davantage de commentaires à ce stade", a déclaré un porte-parole de l'entreprise.