Stoffel Vandoorne rejoint Hamilton et Bottas chez Mercedes: il pilotera la F1 allemande dès cette année

Stoffel Vandoorne occupera le rôle de troisième pilote chez Mercedes lors de la saison 2020 de Formule 1. C'est ce que l'écurie allemande, championne du monde des constructeurs, a confirmé vendredi. Vandoorne partagera ce rôle avec le Mexicain Esteban Gutiérrez.

Actuellement leader du championnat de Formule E avec Mercedes, Vandoorne sera également engagé par la marque à l'étoile en tant que pilote de réserve en Formule 1 derrière le champion du monde Lewis Hamilton et le Finlandais Valtteri Bottas. Vandoorne a participé à 41 Grand Prix de Formule 1 avec McLaren entre 2016 et 2018. Il avait obtenu deux septièmes places, à Singapour et en Malaisie, comme meilleur résultat.

Il avait rejoint Mercedes l'an passé en tant que pilote de développement, parallèlement à sa première participation au championnat de Formule E avec HWA Racelab, une écurie servant à préparer l'arrivée de Mercedes-Benz dans le championnat de voitures électriques. "Je suis absolument ravi de rejoindre Mercedes", a déclaré Vandoorne. "J'ai déjà acquis de l'expérience en roulant avec HWA l'an passé. Je suis heureux de devenir à présent un membre officiel de la famille Mercedes."

Combiner Formule 1 et Formule E est possible car les courses sont généralement programmées des week-ends différents. Seuls les dates des ePrix de Rome, Séoul et Jakarta sont en conflit respectivement avec celles des Grands Prix de F1 du Vietnam, des Pays-Bas et d'Azerbaïdjan. Samedi, le ePrix de Mexico, quatrième manche de la saison, est au programme.

En cas de pépin pour un des deux pilotes, Vandoorne sera invité à prendre le volant de la voiture. Mieux, il est d'ores et déjà assuré de participer aux tests privés de la formation allemande, ce qui lui offre quelques jours de roulage au volant de la W11. Il devrait aussi assister à la majorité des GP cette saison. C'est une fameuse promotion pour notre compatriote, qui se chargeait des séances dans le simulateur l'année dernière.

Il succède à Esteban Ocon, devenu titulaire chez Renault cette saison. Un bon moyen de continuer à croire en un retour en F1 après son départ de chez McLaren.