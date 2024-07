JO-2024: la cérémonie d'ouverture sur la Seine a commencé

La Grèce, pays de l'olympisme antique, va ouvrir le défilé qui sera clos, comme il est de tradition, par la délégation du pays-hôte, devant 320.000 spectateurs sur les quais et les ponts de Paris.

Entre les deux, sur les bateaux de leurs pays, les Américaines Sha'carri Richardson et Simone Biles, le Serbe Novak Djokovic ou le Français Léon Marchand pourront profiter d'un travelling de six kilomètres, au pied des monuments les plus emblématiques de la Ville-Lumière: Notre-Dame et sa flèche restaurée après l'incendie de 2019, le Louvre, les Tuileries, la Concorde, le Grand-Palais puis la Tour d'Eiffel. Des sites qui accueilleront aussi des épreuves à partir de samedi, judo, beach-volley, tir à l'arc...

Le metteur en scène, Thomas Jolly, qui travaille sur le sujet depuis 18 mois, a dû réussir un tour de force: inclure dans cette odyssée tous les rituels olympiques, jusqu'à l'allumage de la vasque, en passant par la proclamation de l'ouverture des Jeux par Emmanuel Macron peu après 22H30.