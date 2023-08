Le Rallye du Condroz, prévu début novembre, n'aura pas lieu

Le Rallye du Condroz n'aura pas lieu cette année, ont annoncé les organisateurs du championnat de Belgique des rallyes lundi. La 49e édition qui devait se tenir les 4 et 5 novembre est annulée réduisant le plateau du championnat de Belgique à 12 manches, six labellisées 'Championship' et six labellisées 'Cup'.