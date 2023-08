Le retour du beau temps provoque des perturbations sur les autoroutes flamandes

Le soleil aurait incité les gens à prendre la voiture pour profiter de la journée et se rendre à la mer ou au parc d'attractions. "Ce n'est pas une surprise, on voit chaque été une circulation plus dense les beaux jours. Le beau temps a un impact important sur les embouteillages", poursuit Peter Bruynickx.

Bien que la circulation était relativement calme aux heures de pointe en matinée - aux alentours de 8h45, des files de 50 kilomètres s'étaient formées alors qu'habituellement elles s'étendent en moyenne sur 130 kilomètres pendant un jour de semaine - elle s'est densifiée dans la journée. Vers 11h30, on comptait 110 kilomètres d'embouteillage sur les autoroutes flamandes, soit un nombre très élevé pour ce moment de la journée.