Les travaux du ring à Braine-l'Alleud et Waterloo reportés en raison de la météo

La fermeture du ring de Bruxelles, de Braine-l'Alleud jusqu'à la Région flamande, initialement annoncée pour cause de travaux du vendredi 4 août à 22h00 jusqu'au lundi 7 août à 04h00 du matin, devra être reportée d'une semaine en raison de la météo, a annoncé mercredi la Sofico. Un second week-end de fermeture, prévu du 11 au 14 août, devra donc également être déplacé d'une semaine.

Un chantier pour la réhabilitation et la sécurisation du ring à hauteur de Braine-l'Alleud et Waterloo est en cours depuis le 26 août. Seules les voies du ring en direction de Bruxelles sont concernées.

Lors de cette fermeture, le trafic sur le ring sera interrompu entre les échangeurs Genappe et Groenendael le premier week-end, et entre les échangeurs Lillois/Braine-l'Alleud et Waterloo (drève Richelle) le deuxième week-end. Les ouvriers travailleront alors 24 heures sur 24 pour poser un nouveau revêtement.