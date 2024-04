Marc Marquez partira en pole position en Espagne

L'Espagnol a décroché le meilleur temps lors des qualifications du Grand Prix d'Espagne de vitesse pure en MotoGP sur le circuit Circuito de Jerez - Ángel Nieto pour la 4e des 21 épreuves du championnat du monde.

Le sextuple champion du monde a rejoint Ducati-Gresini en début d'année. Il s'élancera en première ligne devant l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) et leader au championnat, son compatriote Jorge Martin (Ducati-Pramac), sur la grille de départ de la course sprint à 15h00 samedi, et dimanche sur celle du GP (14h00).