Maverick Vinales remporte le GP des Amériques après une folle remontée

À l'issue des 20 tours de l'épreuve où les leaders se sont succédé, l'Espagnol a décroché son 10e succès en MotoGP, le premier depuis celui au Qatar en 2021. Il a devancé son compatriote, le rookie Pedro Acosta (GasGas), 19 ans, qui ne disputait que sa 3e course dans cette catégorie, et l'Italien Enea Bastianini (Ducati) qui s'est emparé de la 3e place au 19e tour.

Maverick Vinales (Aprilia), auteur du meilleur chrono des qualifications et vainqueur de la course sprint samedi, a manqué son départ étant accroché au premier virage. Retombé au 11e rang, l'Espagnol a effectué une belle remontée. Il pointait au 4e rang à la mi-course. Au 13e tour, il débordait Acosta et s'emparait de la tête du Grand Prix et n'allait plus l'abandonner.

Il devient le premier pilote de MotoGP à remporter un Grand Prix avec trois marques différentes (Suzuki, Yamaha et Aprilia).

Acosta, 3e au Portugal, signe son 2e podium en trois courses.