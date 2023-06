MotoGP: Francesco Bagnaia en pole position du GP d'Allemagne

Derrière le champion du monde en titre Bagnaia, son compatriote Luca Marini (Ducati-VR46) et l'Australien Jack Miller (KTM) partiront également en première ligne samedi pour le sprint (15h00) et dimanche pour le GP (14h00).

Le sextuple champion du monde de la catégorie Marc Marquez, huit fois vainqueur sur le Sachsenring en autant de participations en MotoGP, partira 7e. En difficulté au guidon de sa Honda, il a chuté pas moins de trois fois samedi matin: une fois lors de la première partie des qualifications (Q1) où on a pu le voir courir à toute vitesse dans son garage afin de reprendre le plus rapidement possible la piste, et deux fois lors de la Q2.

Johann Zarco, un temps en pole position, a lui aussi chuté à la fin de la seconde séance de qualifications.

La météo s'améliore progressivement mais la menace d'averses persiste pour le départ du sprint samedi après-midi. En revanche, le GP devrait se disputer sur une piste sèche dimanche.