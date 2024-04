Alizé Cornet mettra un terme à sa carrière après Roland-Garros

"Je vais jouer mon dernier Roland-Garros dans un mois tout pile et je prendrai ma retraite dans la foulée", a déclaré l'ancienne N.11 mondiale, victorieuse de six titres en simple et de la Fed Cup en 2019. La Niçoise, qui détient le record du nombre de tournois du Grand Chelem joués d'affilée (68 depuis 2007), s'était hissée en quarts de finale à l'Open d'Australie en 2022, son meilleur parcours dans un Majeur. Elle a également atteint au moins une fois les huitièmes de finale à Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open.

Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem de la saison, est programmé du 26 mai au 9 juin.