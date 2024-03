Aryna Sabalenka a le "coeur brisé" par la mort de son ancien compagnon

La championne de tennis bélarusse Aryna Sabalenka a fait savoir mercredi qu'elle avait le "coeur brisé" par la mort de son ancien compagnon Konstantin Koltsov, mort en début de semaine en Floride, précisant qu'ils n'étaient plus ensemble.

Dans un communiqué diffusé par son agent, la N.2 mondiale indique que "la mort de Konstantin est une tragédie impensable". "Et même si nous n'étions plus ensemble, mon coeur est brisé. Je vous prie de respecter mon intimité et l'intimité de sa famille en ces moments difficiles", poursuit-elle.

Koltsov, ancien hockeyeur professionnel bélarusse, est mort lundi à Miami, "vraisemblablement par suicide", a annoncé mardi la police du comté de Miami-Dade, en Floride. Il était âgé de 42 ans.