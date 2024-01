Aryna Sabalenka poursuit sa reconquête en balayant Lesia Tsurenko sans céder un jeu

Depuis le début du tournoi, Sabalenka n'a perdu que six jeux et passé 2 heures et 52 minutes sur le court en trois tours. En 8e de finale, la Bélarusse sera opposée à l'Américaine Amanda Anisimova. L'ancienne 21e mondiale, aujourd'hui 442e à l'âge de 22 ans, a disposé de l'Espagnole Paula Badosa (WTA 100), 7-5, 6-4.

Dans la foulée, le phénomène de 16 ans Mirra Andreeva a réussi à se qualifier pour les 8e de finale de l'Open d'Australie. La Russe, 48e au classement mondial, a ainsi égalé sa meilleure performance en Grand Chelem (Wimbledon 2023) en se débarrassant de la Française Diane Parry (WTA 72), 1-6, 6-1, 7-6 (10/5). Cette dernière avait mené 5-1 et a eu une balle de match dans le dernier set, mais Andreeva a finalement remporté le super tie-break.